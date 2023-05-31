Председатель ТСЖ «Большая Охта» Светлана Тамарова рассказала, как ей удается экономить 270% от платежей

Руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец объяснила, почему собственники жилья отказываются от ТСЖ и передают свои дома в управление ЖКС или управляющим компаниям, несмотря на то, что зачастую те игнорируют жалобы жильцов на плохое содержание домов. По ее словам, распространено мнение, что граждане чувствуют себя более уверенно, считая, что управляющие компании более подконтрольны, их деятельность можно проверить, на них можно пожаловаться, и к ним будут применены какие-то штрафные санкции. И поскольку ЖКС являются монополистами, у которых несколько сотен многоквартирных домов в управлении, они спокойно оплатят этот штраф, потому что при их оборотах любой штраф будет незаметным. А если жильцы пожалуются на руководство ТСЖ, то платить штраф придется из собственного кармана.