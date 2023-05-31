Председатель ТСЖ «Большая Охта» Светлана Тамарова рассказала, как ей удается экономить 270% от платежей

Председатель ассоциации ЖСК, ЖК И ТСЖ Петербурга, председатель ТСЖ «Большая Охта» Светлана Тамарова в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» развеяла несколько мифов, которые отпугивают собственников жилья от перехода на управление домом с формата ЖКС на ТСЖ.
Количество жалоб россиян на проблемы жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год увеличились на 55%. Об этом на расширенной коллегии Генпрокуратуры сообщил глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, положение дел свидетельствует о явных просчетах региональных властей и упущениях в деятельности местных прокуроров.
Председатель ассоциации ЖСК, ЖК И ТСЖ Петербурга, председатель ТСЖ «Большая Охта» Светлана Тамарова является сторонницей управления многоквартирным домом собственниками квартир. По ее словам, соотношение цена-качество работ по содержанию дома при такой организации работы будет достигнуто лучше всего. Собственник жилья, возглавляющий ТСЖ, если он действительно компетентный и порядочный человек, может организовать работу с подрядными организациями таким образом, что жильцы получат лучшее исполнение работ за меньшие деньги.
«При всем моем уважении к работе жилкомсервисов, им не до замков, не до заборов, не до какой-то мелочевки. А нам людям, которые живут в этих домах, до каждого винтика, до каждой петли входной двери все-таки дело есть», — отметила Светлана Тамарова.
Председателю ТСЖ удалось даже сократить затраты жильцов дома на вывоз коммунальных отходов. По ее словам, заключив договор с Невским экологическим оператором на вывоз мусора напрямую, ТСЖ «Большая Охта» сэкономило с 1 декабря 2022 года 270% от той суммы, которую пришлось бы заплатить при оплате через ЖКС.
Руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец объяснила, почему собственники жилья отказываются от ТСЖ и передают свои дома в управление ЖКС или управляющим компаниям, несмотря на то, что зачастую те игнорируют жалобы жильцов на плохое содержание домов. По ее словам, распространено мнение, что граждане чувствуют себя более уверенно, считая, что управляющие компании более подконтрольны, их деятельность можно проверить, на них можно пожаловаться, и к ним будут применены какие-то штрафные санкции. И поскольку ЖКС являются монополистами, у которых несколько сотен многоквартирных домов в управлении, они спокойно оплатят этот штраф, потому что при их оборотах любой штраф будет незаметным. А если жильцы пожалуются на руководство ТСЖ, то платить штраф придется из собственного кармана.
«У некоторых жильцов есть мнение, что они предъявляют претензии к председателю, и штрафуют непосредственно председателя. Кто единожды пожаловался, знает, что это абсолютно не так: деньги, которые все заплатили, пошли просто на оплату проверяющему инспектору, который вышел, выписал штраф и, соответственно, ТСЖ понесло какие-то убытки», — отметила Алла Бредец.
Светлана Тамарова в корне не согласна с мнением, что ТСЖ это более коррупционная система, чем управляющая компания. Председатель ТСЖ просто предложила обратить внимание на внешний вид городских многоквартирных домов. По ее словам, дома, управляемые ЖКС, выглядят намного хуже, чем дома, управляемые ТСЖ. Это наглядно демонстрирует, что ТСЖ более рационально тратят деньги, собираемые с жильцов, чем управляющие компании.
«Я практически в 100% случаев угадываю по внешнему виду дома, как он обслуживается. Жилкомсервисы, которые сейчас действуют при всех этих внушительных домах, они практически все в стадии банкротства. То есть до такого состояния еще надо довести предприятия», — пояснила Светлана Тамарова.
Председатель считает также ошибочным мнение, что управляющие компании, аккумулирующие большие средства, могут кредитовать отдельные дома на проведение каких-то необходимых работ, стоимость которых превышает суммы поступающих платежей. По ее словам, в таких случаях управляющие компании просто перестают обслуживать дом.
«Они просто ничего не делают», - отметила Светлана Тамарова.
Одной из проблем городской системы ЖКХ руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль» считает отсутствие курсов подготовки руководителей ТСЖ. По ее мнению, городское руководство должно быть заинтересовано в том, чтобы дома управлялись собственниками жилья, и ему давно следовало бы позаботиться о том, чтобы привить жильцам навык грамотного управления домом.
«Органы исполнительной власти не готовы помогать активным собственникам. Сегодня в Санкт-Петербурге, кроме общественных организаций или вашей ассоциации, которая проводит обучающие мероприятия для повышения компетенции и профессионализма председателей ТСЖ или ЖКС, других возможностей получить такие знания нет. Даже при наличии денежных средств человек не может записаться на соответствующие курсы», — рассказала Алла Бредец.
Это как раз и является одной из причин того, что некоторые руководители управляющих компаний или ТСЖ плохо выполняют свои обязанности, и дом приходит в запустение, отметила она.