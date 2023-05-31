В Кремле заявили о поддержке Россией сербов в ситуации с Косово

Россия в свете обострения ситуации в Косове абсолютно поддерживает Сербию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться и обеспечиваться. По его словам, не должно быть места каким-либо провокационным действиям, которые ущемляют их права.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены», — подчеркнул Песков.
Песков указал, что по дипломатическим каналам постоянно идет общение по поводу ситуации. Встречи президентов обеих стран по данному вопросу пока не запланировано.
Ранее Песков сообщил, что Россия будет внимательно следить за событиями из Кишинева с европейского саммита.