Певца SHAMAN заподозрили в плагиате клипа Дрейка для своей новой песни «Мед»

Российского исполнителя SHAMAN обвиняют в плагиате видеоклипа американского репера Дрейка Falling Back в новом клипе «Мед».
Ярослав Дронов на видео женится на десятках невест, танцует с ними, фотографируется. То же самое Дрейк делает и в своем клипе, который был выпущен почти год назад – 17 июня 2022 года.
В роликах зрители заметили схожесть не только идеи, но и работы операторов. На них исполнители совершают одни и те же действия в одном и том же порядке.
Кроме того, SHAMAN повторил идею «фотографии» со всеми невестами. Единственное отличие заключается лишь в том, что Дронов стоит, а Дрейк сидит.
Ранее RT сообщал, что Дронов выпустил музыкальное видео на песню «Мы», в котором снялся школьник Федор Симоненко, получивший медаль «За отвагу» – он спас двух девочек от диверсантов.