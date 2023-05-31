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Gazprom International открыла новое месторождение газа на острове Бхола в Бангладеш

Экономика
Gazprom International открыла новое месторождение газа на острове Бхола в Бангладеш

Сотрудники компании Gazprom International обнаружили новое месторождение «голубого топлива» на юге Бангладеша. Об этом говорится на сайте предприятия.

В заявлении указано, что в период с 14 по 20 мая на острове Бхола состоялись скважинные испытания. При этом в ходе работ, проводившихся на объекте Illisha-1, удалось добиться коммерческого притока в размере 554 тысяч кубометров газа в сутки.

«Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Illisha», — говорится в публикации.

Ранее стала известна причина вынужденного простоя проекта «Сахалин-1». Как рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, отказ американской компании ExxonMobil от сотрудничества негативно повлиял на технические возможности для бурления скважин.
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