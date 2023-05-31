В Подмосковье пенсионеры получили ножевые ранения после нападения внука

Авторы отмечают, что инцидент произошел ночью. Школьник набросился на родственников. Все они получили ножевые ранения. Несмотря на это, члены семьи смогли успокоить 14-летнего подростка и вызвать скорую помощь. Пострадавших госпитализировали. Медики зафиксировали у бабушек травмы живота и плеча, у дедушки — груди и бедра.