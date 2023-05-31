В Подмосковье пенсионеры получили ножевые ранения после нападения внука

Юный житель Подмосковья напал на старших членов семьи с ножом. Он едва не зарезал бабушку, дедушку и прабабушку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авторы отмечают, что инцидент произошел ночью. Школьник набросился на родственников. Все они получили ножевые ранения. Несмотря на это, члены семьи смогли успокоить 14-летнего подростка и вызвать скорую помощь. Пострадавших госпитализировали. Медики зафиксировали у бабушек травмы живота и плеча, у дедушки — груди и бедра.
На данный момент неизвестно, почему ребенок так поступил. Сообщается, что школьник живет с дедушкой и бабушками. Отец находится в СИЗО, а мать не участвует в воспитании сына.
Ранее мальчик из Подмосковья также нанес вред своим родственникам. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», таким образом он попытался разнять ссору родителей.