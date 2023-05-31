Политолог Борис Межуев: если мы можем что-то сделать, чтобы одернуть Британию, нужно это делать

Как заявил 31 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по международному праву, Великобританию можно квалифицировать как находящееся в состоянии войны государство. А значит, любого чиновника королевства Россия может рассматривать как законную военную цель. По мнению российского политолога Бориса Межуева, такие заявления явно повышают градус эскалации с Западом.
Как сообщил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН, слова Медведева вряд ли способны кого-то напугать, но при этом дают очень удобный инструмент западным политикам.
«Стоит напомнить, что Дмитрий Медведев сегодня не является главой государства, и поэтому не имеет полномочий объявлять войну другим странам. Но напоминать недружественным государствам о рамках политических приличий он, безусловно, вполне может. На мой взгляд, это ответ на безответственное поведение Британии, которая в большей степени, чем другие страны, спровоцировала украинский конфликт. Тем не менее, открыто заявлять о праве убивать британских чиновников я бы на его месте не стал», — сообщил Межуев.
Аналитик напомнил, что слова Медведева прозвучали в ответ на выступление британского МИДа, фактически утвердившего право Украины на нанесение военных ударов по российской территории.
«Думаю, даже с учетом этого, выступление Дмитрия Медведева было излишне резким. Во-первых, в результате все равно никто на Западе не испугается за свою жизнь, а градус эскалации будет однозначно повышен. Во-вторых, я не совсем понимаю, к кому именно обращается Медведев со своими заявлениями. Мне кажется, на Западе они воспринимаются как некие «эмоциональные пугалки», которых никто не боится. Зато тем самым мы сами даем удобный инструмент в руки западным политикам, которые хотели бы повысить градус эскалации с Россией. Поэтому, лично я к таким заявлениям отношусь безо всякого восторга. Если мы можем что-то реально сделать, чтобы одернуть Британию и привести ее в чувство — нужно это делать. А если мы ничего сделать с ней не можем, то лучше и не говорить об этом», — заключил аналитик Межуев.
Напомним, в ответ на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в посольстве Британии заявили, что Лондон не воюет с Россией.