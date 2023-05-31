Политолог Борис Межуев: если мы можем что-то сделать, чтобы одернуть Британию, нужно это делать

Как заявил 31 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по международному праву, Великобританию можно квалифицировать как находящееся в состоянии войны государство. А значит, любого чиновника королевства Россия может рассматривать как законную военную цель. По мнению российского политолога Бориса Межуева, такие заявления явно повышают градус эскалации с Западом.