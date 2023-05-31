«Не могут отойти от колониального прошлого»: Аркатов об истинных мотивах миротворческих миссий ООН в Африке

«По мнению ООН, оправдание фашизма тоже норма. Это к вопросу о ежегодно вносимой нашей страной резолюции с осуждением фашизма, которую опротестовала большая часть западных государств, те же самые США и Германия. Поэтому оценки ООН — это на данный момент филькина грамота, малорабочий институт. Я бы сравнил такое функционирование ООН с тем, что они полностью под контролем США и Запада. Ярким примером отношения западных элит к мировому сообществу и к Африке является заявление главного европейского дипломата Борреля, что нужно военным путем уничтожить Россию, так или иначе имеется в виду именно это. Ну и, соответственно, жизнь в Африке их не интересует, их интересует только получение ресурсов», — заключил Аркатов.