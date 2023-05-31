«Не могут отойти от колониального прошлого»: Аркатов об истинных мотивах миротворческих миссий ООН в Африке

Организация Объединенных Наций (ООН) никогда не считала своей целью восстановление безопасности на Черном континенте. Миротворческие миссии просто используют Африку для получения ресурсов, прикрываясь благими намерениями. Такую точку зрения политолог Иван Аркатов озвучил в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.
По словам эксперта, европейские страны действуют в соответствии с уже давно устаревшими колониальными и неоколониальными взглядами, которых придерживались на протяжении столетий. Запад воспринимает материк не как группу государств, нуждающихся в помощи и поддержке, а лишь как источник выгоды.
«Я думаю, что у нас и у жителей Мали и ЦАР есть свое представление о результатах, а у этих миссий — свое, и результаты их вполне устраивают. К сожалению, европейские элиты, например французская, не могут отойти от колониального или даже неоколониального прошлого, когда они эти страны использовали, для них это вполне естественная картина мира. Им в целом наплевать на то, что там происходит, главное, чтобы выполнялись выгодные им задачи», — пояснил политолог.
Эксперт напомнил, что на данный момент ООН находится под полным контролем США, поэтому действующие на территории Черного континента миротворческие миссии неукоснительно выполняют поставленные американским руководством задачи. Подобная зависимость привела к тому, что структура стала неубедительным игроком, а стратегии, цели и оценки организации превратились в «филькину грамоту».
«По мнению ООН, оправдание фашизма тоже норма. Это к вопросу о ежегодно вносимой нашей страной резолюции с осуждением фашизма, которую опротестовала большая часть западных государств, те же самые США и Германия. Поэтому оценки ООН — это на данный момент филькина грамота, малорабочий институт. Я бы сравнил такое функционирование ООН с тем, что они полностью под контролем США и Запада. Ярким примером отношения западных элит к мировому сообществу и к Африке является заявление главного европейского дипломата Борреля, что нужно военным путем уничтожить Россию, так или иначе имеется в виду именно это. Ну и, соответственно, жизнь в Африке их не интересует, их интересует только получение ресурсов», — заключил Аркатов.
Население Африки уже давно не устраивает такое положение дел. Большая часть жителей считает, что западные контингенты из состава многопрофильной комплексной миссии ООН давно пора выводить с материка. Аналогичного мнения придерживаются политологи. Например, Вадим Манукян уверен, что это единственный закономерный итог многолетней деятельности миротворцев.