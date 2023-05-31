Эндокринолог Жито рассказал о риске курильщиков оглохнуть

Терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито объяснил вредное влияние курения на органы слуха.
По словам Жито, в табачном дыме содержатся краткосрочные токсиканты, которые способны повредить нервные клетки, включая, отвечающие за возможность слышать. Дело в том, что через носовые пазухи вредные токсичные вещества действуют на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку, сообщает Life.ru.
Как утверждает Жито, в результате негативного воздействия на них продуктов табакокурения нарушается работа органов слуха. При этом со временем происходит постепенное атрофирование слухового нерва. В конечном счете курильщик рискует полностью оглохнуть.