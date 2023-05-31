Эндокринолог Жито рассказал о риске курильщиков оглохнуть

По словам Жито, в табачном дыме содержатся краткосрочные токсиканты, которые способны повредить нервные клетки, включая, отвечающие за возможность слышать. Дело в том, что через носовые пазухи вредные токсичные вещества действуют на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку, сообщает Life.ru.