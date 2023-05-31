Глава Народно-освободительного движения Судана рассказал о деятельности посланника ООН в стране

Хартум, 31 мая. Глава Народно-освободительного движения Судана (НОДС-О) Мухаммад аль-Мустафа заявил, что представитель ООН Фолькер Пертес не был нейтральным, пишут арабские СМИ.
Аль-Мустафа считает, что посланник Организации Объединенных Наций в любой стране должен оставаться беспристрастным по отношению ко всем сторонам для достижения демократического перехода, чего не удалось достичь Пертесу.
«Когда ООН направляет своего представителя в какое-либо государство с целью помочь стране достичь желаемого решения для обеспечения ее стабильности, будь то установление мира или осуществление демократических изменений, он должен полностью понимать свои задачи, прежде чем начать работу. Однако оставаться при этом нейтральным и не вступать на сторону одного из участников», — отметил он.
Лидер движения добавил, что Фолькер Пертес способствовал контролю части политических сил над Рамочным соглашением и использовал свое влияние в Организации Объединенных Наций при полном игнорировании всех других сторон конфликта.
«Даже после войны посланник ООН не предпринял быстрых шагов, чтобы остановить войну и сдержать ее последствия, пока саудовской и американской инициативе не удалось достичь некоторых предварительных соглашений, которые могут привести к прекращению кризиса», — сказал Аль-Мустафа.
Ранее Фолькер Пертес обвинил суданскую армию и СБР в нарушении международного гуманитарного права.