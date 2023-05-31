Один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в Борисовском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Один из снарядов попал в участок автомобильной дороги при обстреле села Богун-Городок в Борисовском районе. Осколки от него зацепили автомобиль и водителя. Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу.
Гладков сообщил, что молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он получил ранение правого предплечья. Пострадавшего госпитализировали в травматологию в состоянии средней тяжести.
Из приграничных районов Белгородской области вывезут детей из-за обстрелов ВСУ, информирует RT.