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Один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области

Происшествия
Один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в Борисовском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Один из снарядов попал в участок автомобильной дороги при обстреле села Богун-Городок в Борисовском районе. Осколки от него зацепили автомобиль и водителя. Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу.

Гладков сообщил, что молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он получил ранение правого предплечья. Пострадавшего госпитализировали в травматологию в состоянии средней тяжести.

Из приграничных районов Белгородской области вывезут детей из-за обстрелов ВСУ, информирует RT.
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