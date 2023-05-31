Сергей Лавров заявил, что решение МУС не имеет юридической силы для России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможный визит президента страны Владимира Путина на саммит БРИКС на фоне решения Международного уголовного суда (МУС).
Для РФ постановление МУС не имеет какой-либо юридической силы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также напомнил, что когда суд решил расследовать преступления, учиненные США в Афганистане, Вашингтон начал угрожать органу санкциями.
«Сами американцы в грош не ставят эту контору», — заявил Лавров.
Следственный комитет России ранее принял решение о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале.