Сергей Лавров заявил, что решение МУС не имеет юридической силы для России

Для РФ постановление МУС не имеет какой-либо юридической силы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также напомнил, что когда суд решил расследовать преступления, учиненные США в Афганистане, Вашингтон начал угрожать органу санкциями.