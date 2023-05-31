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В Дагестане застрелили главу села Рубас Байрамбегова

Происшествия
В Дагестане застрелили главу села Рубас Байрамбегова

В среду, 31 мая, в Дагестане застрелен глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Согласно данным, по номеру служб быстрого реагирования 112 поступил звонок от Садика Т., который заявил, что он выстрелил в главу Рубас.

Медики бригады скорой помощи подтвердили смерть Байрамбегова из-за огестрельного ранения в грудь.

Погибшему был 61 год, мотив преступника пока неизвестен. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани мужчина проник в поликлинику и выстрелил в женщину-охранника.
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