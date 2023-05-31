В Дагестане застрелили главу села Рубас Байрамбегова

В среду, 31 мая, в Дагестане застрелен глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Согласно данным, по номеру служб быстрого реагирования 112 поступил звонок от Садика Т., который заявил, что он выстрелил в главу Рубас.
Медики бригады скорой помощи подтвердили смерть Байрамбегова из-за огестрельного ранения в грудь.
Погибшему был 61 год, мотив преступника пока неизвестен. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Казани мужчина проник в поликлинику и выстрелил в женщину-охранника.