Граждане Судана живут в катастрофических гуманитарных условиях с начала вооруженного конфликта

Хартум, 31 мая. Гуманитарная ситуация в Судане после объявленного прекращения огня между региональной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) осталась прежней. Подробнее об этом рассказало новостное агентство Sputnik.
Хотя ВС республики и СБР достигли перемирия, все факты свидетельствуют о том, что это не изменит гуманитарную обстановку в Хартуме и некоторых штатах. Ситуация катастрофически плоха из-за нехватки медикаментов и продуктов питания, а также отсутствия безопасности.
Новостное агентство подготовило репортаж, отследив аспект гуманитарной ситуации в области здравоохранения в Судане. Согласно полученным данным, жители провинции Северный Кордофан находятся в тяжелых условиях.
«Сейчас мы осаждены со всех сторон и живем в плохих гуманитарных условиях, поскольку город страдает от нехватки воды, электричества, продовольствия и необходимых лекарственных препаратов, в дополнение к нехватке припасов и медицинского персонала, а больные или раненые не могут получить никакой первой помощи», — заявила координатор общественных групп республики.
Советник Ассоциации комитетов гражданского общества Судана Аюб Абдель Рахман Картон призвал все страны и благотворительные организации координировать свои действия с властями Хартума для оказания необходимой поддержки пострадавшим гражданам.
В связи с этим глава Национальной инициативы Хусейн Абдель-Баки отметил, что гуманитарная ситуация ухудшается. Доля людей, которые не могут получить необходимые лекарства, лечение и продовольствие, ужасающим образом возросла.
Кроме того, в некоторых зонах конфликта наблюдаются беспрецедентные нарушения в отношении женщин и детей. К ним относятся изнасилования и принудительная вербовка младшего поколения, показателем которого является увеличенный процент беременных несовершеннолетних девочек.
Ранее специальный представитель ЕС по Африканскому рогу Аннет Вебер заявила, что суданский конфликт можно разрешить под руководством Арабского союза.