Граждане Судана живут в катастрофических гуманитарных условиях с начала вооруженного конфликта

Хотя ВС республики и СБР достигли перемирия, все факты свидетельствуют о том, что это не изменит гуманитарную обстановку в Хартуме и некоторых штатах. Ситуация катастрофически плоха из-за нехватки медикаментов и продуктов питания, а также отсутствия безопасности.