Песков рассказал, что ничего не знает об интересе Путина к компьютерным играм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об увлечении президента Владимира Путина видеоиграми.
Соответствующей информацией он поделился в ответ на вопрос о заявлении главы государства. Во время визита в центр конструктивизма «Зотов» лидер страны заявил, что играет в будние дни.
Песков прокомментировал это заявление. Деятель отметил, что ему неизвестно о подобном увлечении Путина.
«Никогда не видел этого и не слышал этого от него», — резюмировал Песков.
Стоит отметить, что популярность компьютерных игр в России достаточно высока. Нередко поклонники такого вида досуга проводят турниры. По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», в Химках прошло состязание по игре Counter-Strike: Global Offensive.