Страны Запада поставляют украинским властям снаряды с обедненным ураном, хотя во всеуслышание заявляют о соблюдении принципа нейтральности. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Во вторник глава ведомства прибыл в столицу Мозамбика. Дипломат провел переговоры с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов республики Карпушем Мешкитой.
После завершения встречи началась пресс-конференция. В ходе мероприятия Лавров высказался о поставках «натовского» оружия в зону конфликта.
Он напомнил, что США и их союзники активно декларируют принцип нейтральности, но в то же время передают зарубежным партнерам боеприпасы с обедненным ураном и другие небезопасные виды вооружений.
Кроме того, глава российского МИД сообщил о продолжающихся поставках гуманитарной помощи в Мозамбик. По его словам, Москва оказывает поддержку Мапуту через Всемирную продовольственную программу.