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Сергей Лавров указал на лицемерие Запада в вопросе поставок снарядов с обедненным ураном

Политика
Сергей Лавров указал на лицемерие Запада в вопросе поставок снарядов с обедненным ураном

Страны Запада поставляют украинским властям снаряды с обедненным ураном, хотя во всеуслышание заявляют о соблюдении принципа нейтральности. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во вторник глава ведомства прибыл в столицу Мозамбика. Дипломат провел переговоры с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов республики Карпушем Мешкитой.

После завершения встречи началась пресс-конференция. В ходе мероприятия Лавров высказался о поставках «натовского» оружия в зону конфликта.

Он напомнил, что США и их союзники активно декларируют принцип нейтральности, но в то же время передают зарубежным партнерам боеприпасы с обедненным ураном и другие небезопасные виды вооружений.

Кроме того, глава российского МИД сообщил о продолжающихся поставках гуманитарной помощи в Мозамбик. По его словам, Москва оказывает поддержку Мапуту через Всемирную продовольственную программу.
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