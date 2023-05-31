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Полковник Клупов рассказал, на каком направлении контрнаступления ВСУ применят западные танки

Армия
Полковник Клупов рассказал, на каком направлении контрнаступления ВСУ применят западные танки

Украина задействует подразделения танков НАТО там, где находится основное место контрнаступления. Об этом сообщил Герой России, ветеран военной разведки полковник Рустем Клупов.

По его словам, в данный момент активность ВСУ связана с попытками найти прорехи в российских позициях.

Направление основного удара Киева можно будет определить по массовому применению натовской бронетехники, подчеркнул разведчик.

«Где мы первыми увидим применение подразделений, не отдельных машин, а подразделений западных танков, "Челленджеров" или "Леопардов", значит, там и есть направление главного удара», — цитирует Клупова SM.News.

Полковник отметил опыт украинцев в оперативной переброске техники и ее маскировке.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина начинает предпринимать попытки ползучего контрнаступления, активизировав свою артиллерию и ДРГ.
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