Взрыв автомобильной шины привел к гибели шестилетнего ребенка на угандийской трассе Ишака — Касесе

Кампала, 31 мая. Шестилетний ребенок погиб в результате автомобильной аварии на трассе Ишака — Касесе в западной части Уганды.
Еще четверо человек получили ранения и были доставлены в больницу Комбони в районе Бушеньи. Причиной трагедии стала лопнувшая шина. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину и опрокинулась.
Согласно данным правительства, из-за дорожно-транспортных происшествий ежемесячно погибают десятки угандийцев. Ранее четыре пассажира, в том числе один ребенок, стали жертвами аварии на шоссе Мбале — Сороти неподалеку от города Букедеа на востоке республики. Таксист потерял контроль над транспортным средством, из-за чего оно несколько раз перевернулось.
Позднее сразу две автокатастрофы произошли ранним утром на разных участках дороги Мпиги — Канони — Сембабуле в центральном районе страны. В первом случае легковой автомобиль врезался в тротуар, что повлекло гибель взрослого мужчины и подростка. Во втором — машина сбила девять паломников, совершавших поход в храм Мучеников Намугонго, один из них скончался на месте.