Взрыв автомобильной шины привел к гибели шестилетнего ребенка на угандийской трассе Ишака — Касесе

Позднее сразу две автокатастрофы произошли ранним утром на разных участках дороги Мпиги — Канони — Сембабуле в центральном районе страны. В первом случае легковой автомобиль врезался в тротуар, что повлекло гибель взрослого мужчины и подростка. Во втором — машина сбила девять паломников, совершавших поход в храм Мучеников Намугонго, один из них скончался на месте.