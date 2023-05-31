Песков: Москва будет внимательно следить за событиями в Кишиневе

Россия будет внимательно следить за событиями из Кишинева с европейского саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что Россия не считает европейский саммит в Кишиневе полноценным. Ключевой причиной является отсутствие диалога с РФ.
«Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева, будем следить за той риторикой, которая будет там доминировать», — заявил Песков.
Песков также прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении в России военного положения. Он отметил, что на данный счет в Кремле не принималось решений, пишет «Царьград».