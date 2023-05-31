Песков заявил о продолжении работы по повышению эффективности ПВО

Работа по повышению эффективности работы российских ПВО будут продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в отражении атаки беспилотников на Москву удовлетворительно. Однако, по его мнению, еще есть над чем работать в данном вопросе.
«Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО», — сообщил Песков.
Песков также сообщило о планах президента России встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они подтвердили свое намерение в ходе телефонных переговоров, пишет «Царьград».