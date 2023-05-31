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Песков заявил о продолжении работы по повышению эффективности ПВО

Армия
Песков заявил о продолжении работы по повышению эффективности ПВО

Работа по повышению эффективности работы российских ПВО будут продолжаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в отражении атаки беспилотников на Москву удовлетворительно. Однако, по его мнению, еще есть над чем работать в данном вопросе.

«Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО», — сообщил Песков.

Песков также сообщило о планах президента России встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они подтвердили свое намерение в ходе телефонных переговоров, пишет «Царьград».
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