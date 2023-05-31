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Глава МИД Лавров заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь Мозамбику

Политика
Глава МИД Лавров заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь Мозамбику

Глава МИД Сергей Лавров в Мапуту заявил о том, что Россия продолжает предоставлять гуманитарную помощь Мозамбику.

Лавров в рамках рабочей поездки в Мапуту встретился с президентом Мозамбика Филипи Ньюси. Он отметил, что Россия оказывает поддержку через Всемирную продовольственную программу.

«Очередная партия гуманитарной помощи прибудет буквально на днях в один из портов Мозамбика», — сказал глава МИД.

Ранее RT передавал слова Лаврова о том, что встреча президентов РФ и Бурунди, Владимира Путина и Эвариста Ндайишимийе, запланирована на полях саммита Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
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