Глава МИД Лавров заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь Мозамбику

Глава МИД Сергей Лавров в Мапуту заявил о том, что Россия продолжает предоставлять гуманитарную помощь Мозамбику.
Лавров в рамках рабочей поездки в Мапуту встретился с президентом Мозамбика Филипи Ньюси. Он отметил, что Россия оказывает поддержку через Всемирную продовольственную программу.
«Очередная партия гуманитарной помощи прибудет буквально на днях в один из портов Мозамбика», — сказал глава МИД.
Ранее RT передавал слова Лаврова о том, что встреча президентов РФ и Бурунди, Владимира Путина и Эвариста Ндайишимийе, запланирована на полях саммита Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.