Волгоградский водитель оригинальным способом избавился от тонировки, разбив стекла авто

На верхний участок лобового стекла автолюбители могут наклеить полосу не шире 14 см, на которую ограничения по светопропусканию не распространяются. На ветровом и передних боковых стеклах можно разместить прозрачную пленку, светопропускание которой – не более 70%, напомнили в пресс-службе ведомства.