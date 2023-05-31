Волгоградский водитель оригинальным способом избавился от тонировки, разбив стекла авто

Автолюбитель 30 мая в Дзержинском районе Волгограда, чтобы убрать тонировку со стекол своей машины, разбил их. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда» сотрудники органов охраны правопорядка напоминают, что, согласно Техническому регламенту, разрешено тонировать только заднее и боковые стекол автотранспортного средства.
На верхний участок лобового стекла автолюбители могут наклеить полосу не шире 14 см, на которую ограничения по светопропусканию не распространяются. На ветровом и передних боковых стеклах можно разместить прозрачную пленку, светопропускание которой – не более 70%, напомнили в пресс-службе ведомства.