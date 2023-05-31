Власти Ирана помогут Мали в борьбе с терроризмом

Министр уверен, что присутствие стран Запада на Черном континенте призвано создать напряженность и нестабильность, с помощью которых политические лидеры хотят достичь своих колониальных целей. Они лишь обещают восстановить безопасность в Африке, но при этом распространяют терроризм и вмешиваются во внутренние дела государств.