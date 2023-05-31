Власти Ирана помогут Мали в борьбе с терроризмом

Тегеран, 31 мая. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни обсудил с малийским коллегой полковником Садио Камарой перспективы сотрудничества в военно-технической сфере.
Представитель ведомства выразил готовность предоставить африканской республике боевую технику и оказать помощь в борьбе с терроризмом. Военнослужащие могут поделиться собственным опытом противостояния бандформированиям.
Министр уверен, что присутствие стран Запада на Черном континенте призвано создать напряженность и нестабильность, с помощью которых политические лидеры хотят достичь своих колониальных целей. Они лишь обещают восстановить безопасность в Африке, но при этом распространяют терроризм и вмешиваются во внутренние дела государств.
Ранее национальная армия Мали (FAMa) ликвидировала лагерь боевиков, которые накануне совершили несколько нападений. В результате авиаудара опорный пункт радикалов был разгромлен. Также военнослужащие уничтожили убежище террористов в деревне Дианвеле.