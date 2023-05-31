Вашингтон пригрозил Приштине заморозкой отношений из-за эскалации на севере Косово

Столкновения на севере Косово между сербским населением и косовскими силовиками произошли после того, как власти самопровозглашенной республики попытались захватить здания муниципалитетов в городах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, чтобы привести к присяге албанских мэров. В итоге это вызвало масштабные столкновения между жителями региона и так называемым «косовским спецназом» ROSU, действия которого поддержали миротворцы из миссии KFOR. В результате столкновений ранения получили несколько десятков сербов и более 40 военнослужащих НАТО.