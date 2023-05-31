Вашингтон пригрозил Приштине заморозкой отношений из-за эскалации на севере Косово

Вашингтон, 31 мая. США заморозят дипломатические контакты с Приштиной и отменят совместные военные учения с непризнанным Косово из-за действий правительства самопровозглашенной республики, приведших к эскалации напряженности на севере края. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в Приштине Джеффри Ховеньер.
«Действия, предпринятые в пятницу для получения доступа к общественным зданиям, не были согласованы с США. Когда мы узнали, то решительно сказали "нет", потому что предвидели последствия, которые наблюдаем сейчас. Я был бы удивлен, если бы в этой ситуации косовские официальные лица посетили США», — сказал он.
Как отметил дипломат, односторонние действия косовских властей поставили под угрозу стабильность в регионе и нарушили процесс урегулирования, который продвигали в Вашингтоне. В начале марта Приштина и Белград достигли предварительного соглашения о нормализации отношений, которое предусматривало расширение прав сербского населения. В настоящий момент сделка находится под угрозой срыва. В связи с этим Вашингтон прекратит дипломатические усилия в поддержку вступления Косово в ООН и ЕС.
«Я надеюсь, что соглашение не потеряло силу, но такое безответственное поведение чрезвычайно затрудняет выполнение этих договоренностей», — отметил посол.
Столкновения на севере Косово между сербским населением и косовскими силовиками произошли после того, как власти самопровозглашенной республики попытались захватить здания муниципалитетов в городах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, чтобы привести к присяге албанских мэров. В итоге это вызвало масштабные столкновения между жителями региона и так называемым «косовским спецназом» ROSU, действия которого поддержали миротворцы из миссии KFOR. В результате столкновений ранения получили несколько десятков сербов и более 40 военнослужащих НАТО.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг возложил ответственность за эскалацию насилия на сербскую сторону, проигнорировав факт незаконного вторжения косовских сил безопасности в самоуправляемые сербские муниципалитеты и стрельбу, которую открыли бойцы ROSU по безоружным протестующим.
«Мы решительно осуждаем неспровоцированные нападения. Такие нападения неприемлемы и должны прекратиться. Насилие отбрасывает назад Косово и весь регион и ставит под угрозу евроатлантические амбиции», — заявил он.
В связи с произошедшими столкновениями НАТО направит дополнительные силы в регион. Как сообщили представители военного блока, в Косово будет переброшено 700 военнослужащих, что доведет общую численность контингента KFOR до 4500 человек.
Накануне специальный докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала правительство Альбина Курти, заявив, что властям самопровозглашенной республики стоит «подумать дважды», прежде чем предпринимать шаги, которые угрожают стабильности в регионе.