МВД России объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск трех украинских государственных деятелей. Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы ведомства.
В частности, на официальном сайте появились сведения о бывших министрах обороны Степане Полторака и Валерии Гелетее. Кроме того, в аналогичной ситуации оказался экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
Как стало известно, их обвиняют в геноциде русскоязычного населения. Главным образом речь идет о жителях Донбасса.
Ранее в розыск были объявлены украинские военачальники Игорь Колесник, Александр Локоты и Андрей Грищенко. Основание для занесения их имен в базу МВД — нарушение статей Уголовного кодекса.