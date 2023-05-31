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МВД России объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ

Происшествия
МВД России объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего начальника Генштаба ВСУ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск трех украинских государственных деятелей. Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы ведомства.

В частности, на официальном сайте появились сведения о бывших министрах обороны Степане Полторака и Валерии Гелетее. Кроме того, в аналогичной ситуации оказался экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Как стало известно, их обвиняют в геноциде русскоязычного населения. Главным образом речь идет о жителях Донбасса.

Ранее в розыск были объявлены украинские военачальники Игорь Колесник, Александр Локоты и Андрей Грищенко. Основание для занесения их имен в базу МВД — нарушение статей Уголовного кодекса.
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