Жителя Волгограда обвинили в надругательстве над восьмилетней девочкой

Сотрудники полиции Волгограда возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Реагируя на обращение жительницы Тракторозаводского района Волгограда о домогательствах в отношении ее восьмилетней дочери, полиция задержала ранее судимого 48-летнего мужчину, сообщает volg.mk.ru.
По месту его жительства был проведен обыск. Принято решение о возбуждении уголовного дела в связи с подозрением в совершении сексуального насилия. Собирается доказательная база. Расследование продолжается.