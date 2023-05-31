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Жителя Волгограда обвинили в надругательстве над восьмилетней девочкой

Общество
Жителя Волгограда обвинили в надругательстве над восьмилетней девочкой

Сотрудники полиции Волгограда возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Реагируя на обращение жительницы Тракторозаводского района Волгограда о домогательствах в отношении ее восьмилетней дочери, полиция задержала ранее судимого 48-летнего мужчину, сообщает volg.mk.ru.

По месту его жительства был проведен обыск. Принято решение о возбуждении уголовного дела в связи с подозрением в совершении сексуального насилия. Собирается доказательная база. Расследование продолжается.
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