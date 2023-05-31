В Госдуму внесли законопроект о налогах для уехавших из страны

Правительство закончило работу над законопроектом о налогах для уехавших из страны россиян и внесло его на рассмотрение в Госдуму.
Согласно новой версии документа, доходы россиян, работающих за границей, будут облагаться налогом по ставке в 13-15%. Это касается и тех дистанционных работников, которые отсутствовали в России более полугода и потеряли налоговое резидентство, уточняется в проекте закона.
Законопроект о налогообложении работающих из-за границы был внесен в Госдуму 24 апреля. Как писало издание «Ридус», первоначально налог на доходы таких сотрудников мог составить 30%. 25 апреля документ отозвали для «внесения уточнений».