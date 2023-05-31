Израильские депутаты протестуют из-за бездействия полиции в отношении арабских общин

Также стоит отметить, что положение арабов с израильским гражданством ухудшается и из-за действий радикально настроенных еврейских активистов, причастных к погромам, нападениям и вандализму. Это ставит граждан в еще более уязвимую позицию — они терпят правонарушения в свой адрес от обеих враждующих сторон.