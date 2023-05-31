Израильские депутаты протестуют из-за бездействия полиции в отношении арабских общин

Властям вменяется осознанное игнорирование проблемы расцвета криминала в палестинских районах.
Около 50 бывших и действующих депутатов кнессета, являющихся представителями мусульман, устроили сидячую забастовку перед офисом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они выступили за решительную борьбу с преступностью в арабских общинах.
«Полиция причастна к преступлению. Едва ли проходит день без выстрелов, ранений или убийств. Вместо того, чтобы работать над развитием наших городов и общества, мы думаем о том, как безопасно покинуть наши дома», — сказал организатор и участник Мухаммад Бараке.
За последние два десятилетия арабские банды накопили большое количество незаконного оружия и вовлечены в торговлю наркотиками и людьми, покрывают проституцию, вымогают и отмывают деньги, утверждают еврейские СМИ.
Однако нередко палестинцы присоединяются к разного рода преступным группам из-за неспособности найти легальную работу и притеснений на национальной почве. Таким образом, существующие проблемы можно связать в том числе и с продолжающимся региональным конфликтом, влияющим на все сферы жизни местного населения.
При этом арабо-израильтяне, составляющие около 20% населения страны, уже давно жалуются на дискриминацию и бездействие полиции в борьбе с насилием и преступностью в их общинах.
Бараке обвинил израильские власти в ответственности за «катастрофу» в регионе, поскольку самой арабской общине не позволено обладать «полномочиями по аресту, судебному преследованию или конфискации оружия».
Также стоит отметить, что положение арабов с израильским гражданством ухудшается и из-за действий радикально настроенных еврейских активистов, причастных к погромам, нападениям и вандализму. Это ставит граждан в еще более уязвимую позицию — они терпят правонарушения в свой адрес от обеих враждующих сторон.