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В Петербурге охранник внешкольного центра пытался надругаться над 12-летней девочкой

Происшествия
В Петербурге охранник внешкольного центра пытался надругаться над 12-летней девочкой

В Санкт-Петербурге охранник центра внешкольной работы в Центральном районе хотел совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудник охраны образовательного учреждения 27 мая в 11 утра попытался принудить 12-летнюю девочку к сексу. К сотрудникам полиции 30 мая с таким заявлением обратилась мать школьницы.

В ходе проверок в этот же день по «горячим следам» был найден и задержан преступник. Против него возбуждено уголовное дело по статье по части второй статьи 135 УК РФ («Осуществление развратных действий по отношению к лицу старше 12, но младше 14 лет»).

Ранее в Южно-Сахалинске полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа. Ребенок был доставлен в больницу. На данный момент проводится проверка.
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