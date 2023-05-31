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Сенатор Рукавишникова анонсировала появление цифрового права в России

Общество
Сенатор Рукавишникова анонсировала появление цифрового права в России

Цифровой кодекс может появиться в России уже в ближайшие годы. О работе в этом направлении рассказала первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Ожидается, что документ станет отдельным сводом норм и правил, которые помогут регулировать отрасль искусственного интеллекта (ИИ). Также в нем планируют прописать ответственность разработчиков и закрепить маркировку контента, созданного нейросетями.

«По сути, перед нами сейчас стоит задача сформировать некую принципиально новую отрасль, которая могла бы называться цифровым правом», — цитирует Рукавишникову «Парламентская газета».

ИИ ранее завершил разработку нового антибиотика, который может эффективно бороться со смертоносной и считавшейся неизлечимой бактерией Acinetobacter baumannii. Этот микроорганизм способен вызвать пневмонию и менингит.
искусственный интеллект законодательство регулирование сенатор Ирина Рукавишникова
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