Сенатор Рукавишникова анонсировала появление цифрового права в России

Цифровой кодекс может появиться в России уже в ближайшие годы. О работе в этом направлении рассказала первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Ожидается, что документ станет отдельным сводом норм и правил, которые помогут регулировать отрасль искусственного интеллекта (ИИ). Также в нем планируют прописать ответственность разработчиков и закрепить маркировку контента, созданного нейросетями.
«По сути, перед нами сейчас стоит задача сформировать некую принципиально новую отрасль, которая могла бы называться цифровым правом», — цитирует Рукавишникову «Парламентская газета».
ИИ ранее завершил разработку нового антибиотика, который может эффективно бороться со смертоносной и считавшейся неизлечимой бактерией Acinetobacter baumannii. Этот микроорганизм способен вызвать пневмонию и менингит.