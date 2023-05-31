Разминирование территории «Азовстали» в Мариуполе планируют завершить к лету 2024 года

Работы по разминированию территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе должны завершиться к лету 2024 года. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Согласно заявлению врио ДНР, на «Азовстали» предстоит большой объем работы. Он напомнил, что площадь предприятия составляет более 10 квадратных километров.
«Приступили к разминированию «Азовстали» и к лету следующего года планируем завершить эту работу», — сказал Пушилин.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об окончательном принятии планов по будущему «Азовстали». На месте комбината планируется построить технопарк. Однако сначала необходимо завершить разминирование территории, пишет «Царьград».