Преступная инициатива низовых клерков: правозащитники ФРГ призвали бойкотировать ведущий банк за русофобию

В ФРГ заявили о вопиющей русофобии в третьем по величине банке страны. Из-за повальной дискриминации вкладчиков по национальному или языковому признаку, правозащитная организация призвала население Германии перестать пользоваться его услугами.
Стало известно, что Сommerzbank систематически препятствует реализации прав клиентов-граждан ФРГ с российским происхождением, русской фамилией, говорящих на русском языке (сюда попали также выходцы из других бывших советских республик, Казахстана, Украины, Белоруссии и даже граждане Израиля), лица, работающие на предприятиях, где хотя бы один из руководителей, учредителей, партнеров являются гражданами Российской Федерации. Как отмечает в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), случаи необоснованного закрытия счетов таких клиентов, имеющих постоянный вид на жительство или гражданство ФРГ, запрет транзакций, ограничения на снятие оговоренных ранее сумм, пользование банкоматами носят массовый характер.
Под санкции Сommerzbank повсеместно попадают резиденты Германии, причем сотрудники открытым текстом говорят клиентам, что подобные ограничения вводятся по решению руководства финансовой организации. VADAR отмечает, что в документах ЕС отсутствуют перечисленные основания для введения ограничений, а значит, речь идет о прямой дискриминации. Правозащитная организация призвала население страны отказаться от услуг банка.
«Сommerzbank проявляет нездоровую инициативу на основании недобросовестно изученных нормативов ЕС. Есть многочисленные примеры, когда без всяких на то оснований деньги, поступающие из стран СНГ на закупку товаров, возвращаются на счет отправителя. Такая политика банка является дискриминацией. Мы призываем жителей Германии не пользоваться услугами Сommerzbank до момента, пока руководство банка не предоставит объяснений дискриминационной политики по отношению к вышеперечисленной группы лиц и сможет гарантировать всем без исключения равное отношение в обслуживании, — заявил председатель правления VADAR Ульрих Ойме.
Правозащитник усомнился, что данная политика санкционирована правительством ФРГ, и считает ее «преступной инициативой низовых клерков».
VADAR считает, что руководство банка должно разобраться в неправовой ситуации и устранить русофобскую политику предоставления услуг клиентам. В противном случае участники ассоциации намерены внести Сommerzbank в реестр организаций, дискриминирующих потребителей по национальному признаку.
Ранее ФАН рассказывал, что авиакомпания Cathay Pacific уволила трех бортпроводников за дискриминацию пассажиров из Китая.