Преступная инициатива низовых клерков: правозащитники ФРГ призвали бойкотировать ведущий банк за русофобию

Стало известно, что Сommerzbank систематически препятствует реализации прав клиентов-граждан ФРГ с российским происхождением, русской фамилией, говорящих на русском языке (сюда попали также выходцы из других бывших советских республик, Казахстана, Украины, Белоруссии и даже граждане Израиля), лица, работающие на предприятиях, где хотя бы один из руководителей, учредителей, партнеров являются гражданами Российской Федерации. Как отмечает в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), случаи необоснованного закрытия счетов таких клиентов, имеющих постоянный вид на жительство или гражданство ФРГ, запрет транзакций, ограничения на снятие оговоренных ранее сумм, пользование банкоматами носят массовый характер.