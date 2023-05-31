В Госдуме предложили дать осужденным гражданам право служить по контракту

Депутаты Государственной думы РФ предложили разрешить гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента.
В настоящее время бывших правонарушителей могут призвать только в рамках мобилизации. При этом исключения составляют жители, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Кроме того, путь в армию закрыт для осужденных за шпионаж и государственную измену. То же касается террористической деятельности.
Тем не менее авторы документа отметили, что на фоне спецоперации ситуация изменилась. Людей начали активно принимать на военную службу по контракту, однако многие желающие не имеют права заключать подобные соглашения.
В связи с этим депутаты посчитали целесообразным внести изменения в законодательство. Речь идет о предоставлении бывшим нарушителям возможности присоединяться к армии при введении военного положения.
Меж тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «достаточно тревожной» ситуации в приграничных регионах. По его словам, украинские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты.