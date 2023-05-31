В Ленобласти задержали разнорабочего, который домогался до подростка

В городе Тосно 29 мая полицейские задержали разнорабочего, который подозревается в развратных действия в отношении 16-летнего подростка. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что 36-летний злоумышленник, находясь в квартире по улице Горького с ее сыном, развратил его.
На момент задержания подозреваемый находился под административным надзором. Ранее он несколько раз был судим за аналогичные преступления.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.
Ранее актер Махач Мухайдинов признал вину в домогательствах к девятилетней девочке, сообщает infox.ru.