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В Ленобласти задержали разнорабочего, который домогался до подростка

Происшествия
В Ленобласти задержали разнорабочего, который домогался до подростка

В городе Тосно 29 мая полицейские задержали разнорабочего, который подозревается в развратных действия в отношении 16-летнего подростка. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что 36-летний злоумышленник, находясь в квартире по улице Горького с ее сыном, развратил его.

На момент задержания подозреваемый находился под административным надзором. Ранее он несколько раз был судим за аналогичные преступления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее актер Махач Мухайдинов признал вину в домогательствах к девятилетней девочке, сообщает infox.ru.
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