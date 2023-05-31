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Больше 100 старых домов расселили по программе реновации в Москве с января 2023 года

Общество
Больше 100 старых домов расселили по программе реновации в Москве с января 2023 года

Программа реновации в столице позволила расселить с начала года более 100 старых домов. Об этом заявили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как пишет сетевое издание «Типичная Москва», в процессе реализации программы реновации за первые пять месяцев текущего года удалось провести расселение 102 старых домов. Они находятся в 41 районе 11 округов Москвы, поделился руководитель Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

За аналогичный период 2022 года в Москве расселили 53 дома. То есть, скорость реализации программы значительно возросла. Всего со старта программы переехали в новостройки жители 463 домов.

В данный момент для участников программы в Москве на всех назначенных территориях проектируют или уже строят более 400 зданий. Из них 208 строений возведут на месте сносимого старого жилфонда, добавил чиновник.
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