Киев сможет получить еще 900 миллионов долларов в кредит у МВФ

Киев, 31 мая. Правительство Украины достигло договоренности с Международным валютным фондом о предоставлении стране очередного кредита в размере 900 миллионов долларов в рамках расширенной финансовой программы.
Соглашение, которое было принято на уровне переговорных групп, подлежит утверждению правлением МВФ. Представители Международного валютного фонда поставили подписи под документом по итогам переговоров в Вене во вторник, заявив, что Киев выполнил требования, необходимые для предоставления займа.
В конце марта МВФ и Украина заключили четырехлетнее кредитное соглашение на сумму 15,6 миллиарда долларов. Это произошло после того, как фонд изменил правила, чтобы впервые за свою 77-летнюю историю иметь возможность предоставлять кредиты стране, находящейся в состоянии войны. Программа была направлена на поддержку экономики «незалежной» и ее государственных институтов.
«Экономика Украины демонстрирует замечательную устойчивость, и недавние экономические события указывают на ее постепенное восстановление в 2023 году, хотя перспективы остаются крайне неопределенными», — говорится в заявлении организации.
В обмен на предоставление финансовой помощи правительство в Киеве обязалось принять ряд мер, включая улучшение сбора налогов, защиту независимости Центрального банка и восстановление онлайн-деклараций для чиновников и законодателей в рамках борьбы с коррупцией.
«В целом макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря продуманной политике, а также постоянной и своевременной внешней поддержке», — заявили в МВФ, подчеркнув риск увеличения дефицита бюджета.
Кредитор призвал Украину сосредоточиться на сборе доходов. Ранее на этой неделе Верховная рада выдвинула законопроект, отменяющий налоговые льготы для владельцев малого бизнеса, что является условием для дальнейшей помощи МВФ. Киев также пообещал постепенно переходить к более гибкому обменному курсу, одновременно ослабляя валютный контроль.
Международный валютный фонд повысил свой прогноз экономического роста Украины до уровня от 1–3% в этом году.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что без поддержки со стороны Запада Украина не смогла бы вести боевые действия уже через несколько дней.