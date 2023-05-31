Киев сможет получить еще 900 миллионов долларов в кредит у МВФ

В конце марта МВФ и Украина заключили четырехлетнее кредитное соглашение на сумму 15,6 миллиарда долларов. Это произошло после того, как фонд изменил правила, чтобы впервые за свою 77-летнюю историю иметь возможность предоставлять кредиты стране, находящейся в состоянии войны. Программа была направлена на поддержку экономики «незалежной» и ее государственных институтов.