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Житель деревни Буяницы проснулся от запаха дыма и спас соседский дом от пожара

Происшествия
Житель деревни Буяницы проснулся от запаха дыма и спас соседский дом от пожара

В деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области произошло возгорание частного дома, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

О пожаре сообщил один из деревенских жителей, который в ночь на 30 мая проснулся от запаха дыма. Мужчина разбудил жену и вызвал пожарных.

По данным правоохранителей, возгорание произошло в доме 25. Причины пожара пока не установлены. По мнению сообщившего о событии, дом мог загореться из-за неисправной проводки.

Ранее издание «Ридус» сообщало о пожаре на спиртовом заводе в Московской области. Очевидцы рассказывали о взрывах со стороны предприятия. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
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