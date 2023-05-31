Житель деревни Буяницы проснулся от запаха дыма и спас соседский дом от пожара

В деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области произошло возгорание частного дома, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
О пожаре сообщил один из деревенских жителей, который в ночь на 30 мая проснулся от запаха дыма. Мужчина разбудил жену и вызвал пожарных.
По данным правоохранителей, возгорание произошло в доме 25. Причины пожара пока не установлены. По мнению сообщившего о событии, дом мог загореться из-за неисправной проводки.
Ранее издание «Ридус» сообщало о пожаре на спиртовом заводе в Московской области. Очевидцы рассказывали о взрывах со стороны предприятия. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.