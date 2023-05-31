В здании отеля Four Seasons в центре Москвы произошел пожар

Пожар в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow произошел в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из ресторанов на кухне. Пожар начался во время приготовления блюда на углях.
Сотрудники отеля сами эвакуировали 17 человек. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве локализовали пожар в административном здании. Возгорание, которое охватило площадь в 80 квадратных метров, случилось на втором этаже комплекса.
В СК рассказали о мотиве совершившего поджог отеля в центре Москвы. Об этом информирует RT.