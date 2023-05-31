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В ДНР сообщили о начале ползучего контрнаступления Украины

Армия
В ДНР сообщили о начале ползучего контрнаступления Украины

Украина начинает предпринимать попытки ползучего контрнаступления, активизировав свою артиллерию и ДРГ. С таким предположением выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он подчеркнул, что с украинской стороны наблюдается активизация на линии фронта. В частности участились обстрелы артиллерии противника и активность ДРГ.

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны - это предпосылки к этому наступлению», — заявил Гагин.

Накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли разрешил Киеву атаковать Москву. По его мнению, Киев имеет право «проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России к наступлению», пишет «Царьград».
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