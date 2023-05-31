В ЕС сочли планы присоединения Украины в течение двух лет «слишком оптимистичными»

Посол Европейского союза (ЕС) в Киеве Катарина Матернова заявила о том, что планы Украины вступить в объединение в течение двух лет «слишком оптимистичны». Ее слова приводит словацкое издание Dennikn.
Матернова уточнила, что так или иначе нет четких временных рамок по этому вопросу. Она спрогнозировала начало переговоров Украины с ЕС на декабрь текущего года, однако отметила необходимость одобрения каждого лидера стран-членов.
Кроме того, она считает, что украинцы могут удивить «своим темпом», если Киеву позволят начать обсуждение о присоединении к ЕС.
Ранее RT сообщал, что НАТО и Киев запустили диалог по инновациям высокого уровня, говорится в распространенном Альянсом заявлении.