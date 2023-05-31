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Максим Галкин потребовал удалить записи его выступлений с шутками про россиян

Шоу-бизнес
Максим Галкин потребовал удалить записи его выступлений с шутками про россиян

Шоумен Максим Галкин✱ (призван иноагентом в РФ) удаляет из Сети записи со своими антироссийскими высказываниями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на окружение юмориста.

По данным авторов, из-за русофобских заявлений заполняемость залов стала меньше. На ряд выступлений в западных странах поклонники скупили только половину билетов. Источник подчеркивает, что спрос на творческую деятельность комика остался только в Прибалтике.

Чтобы вернуть аудиторию, Галкин удаляет контент с разных площадок. В качестве причины жалобы он указывает «авторские права».

Ранее шоумен решил оспорить статус иноагента через суд. Об этом сообщает РИАМО. Сам он мигрировал из России после старта СВО. На некоторых заграничных концертах он негативно высказывался о стране и произносил лозунги украинских националистов.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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