Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против предложений по прекращению огня на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критики призывы ряда стран к прекращению огня на Украине. Свое заявление она сделала на форуме по безопасности в Словакии.
Глава ЕК напомнила позицию Брюсселя, что Евросоюз не будет принимать каких-либо решений по Украине без предварительного обсуждения вопросов с Киевом. Она также поддержала «мирную формулу» украинского президента Владимира Зеленского.
«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. <…> Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Издание Financial Times ранее сообщило о планах Евросоюза отдать Украине проценты с замороженных активов России. В данный момент законодатели ищут лазейки в законодательстве, которые позволили бы реализовать эти планы, пишет «Царьград».