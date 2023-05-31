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Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против предложений по прекращению огня на Украине

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против предложений по прекращению огня на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критики призывы ряда стран к прекращению огня на Украине. Свое заявление она сделала на форуме по безопасности в Словакии.

Глава ЕК напомнила позицию Брюсселя, что Евросоюз не будет принимать каких-либо решений по Украине без предварительного обсуждения вопросов с Киевом. Она также поддержала «мирную формулу» украинского президента Владимира Зеленского.

«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. <…> Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Издание Financial Times ранее сообщило о планах Евросоюза отдать Украине проценты с замороженных активов России. В данный момент законодатели ищут лазейки в законодательстве, которые позволили бы реализовать эти планы, пишет «Царьград».
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