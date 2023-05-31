Космические туристы в составе миссии Ax-2 успешно вернулись с МКС на Землю

Экипаж коммерческой миссии Ax-2 на корабле Crew Dragon вернулся на Землю с МКС, где он провел неделю. Об этом сообщила компания Axiom Space.
Компания SpaceX также сообщила об успешном приводнении корабля с космическими туристами на борту. Капсула Crew Dragon приземлилась в Атлантическом океане у побережья Флориды в 23:04.
Данная миссия состояла из четырех человек и была второй коммерческой экспедицией компании Axiom Space. В рамках проекта космические туристы и один профессиональный астронавт совершают недельный полет на орбиту, где вместе с экипажем МКС принимают участие в научной работе станции.
Накануне китайская ракета-носитель с экипажем на борту позволила побить рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите. Прошлый рекорд был установлен два года назад — 16 сентября 2021 года, пишет «Царьград».