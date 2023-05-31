WSJ: сербская группировка помогла Артему Уссу сбежать из Италии

Также указывается, что побегу способствовала перегруженная судебная система Италии. СИЗО в стране забиты, из-за чего туда направляют только в крайних случаях. По словам местного юриста, за последние годы из-под стражи смогли сбежать шесть подозреваемых, которых ждала экстрадиция.