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WSJ: сербская группировка помогла Артему Уссу сбежать из Италии

Общество
WSJ: сербская группировка помогла Артему Уссу сбежать из Италии

Сербская группировка могла помочь предпринимателю и сыну экс-губернатора Красноярского края Артему Уссу сбежать из-под стражи в Италии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Американская газета со ссылкой на местные власти сообщает, что российские спецслужбы не участвовали в операции. Предполагается, что они якобы сами не стали рисковать, поскольку могли попасться.

WSJ указывает, что Уссу помогла группировка из Сербии. По пути в эту страну он смог пересечь несколько границ.

Также указывается, что побегу способствовала перегруженная судебная система Италии. СИЗО в стране забиты, из-за чего туда направляют только в крайних случаях. По словам местного юриста, за последние годы из-под стражи смогли сбежать шесть подозреваемых, которых ждала экстрадиция.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса, информирует RT.
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