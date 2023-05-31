WSJ: сербская группировка помогла Артему Уссу сбежать из Италии

Сербская группировка могла помочь предпринимателю и сыну экс-губернатора Красноярского края Артему Уссу сбежать из-под стражи в Италии. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Американская газета со ссылкой на местные власти сообщает, что российские спецслужбы не участвовали в операции. Предполагается, что они якобы сами не стали рисковать, поскольку могли попасться.
WSJ указывает, что Уссу помогла группировка из Сербии. По пути в эту страну он смог пересечь несколько границ.
Также указывается, что побегу способствовала перегруженная судебная система Италии. СИЗО в стране забиты, из-за чего туда направляют только в крайних случаях. По словам местного юриста, за последние годы из-под стражи смогли сбежать шесть подозреваемых, которых ждала экстрадиция.
Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса, информирует RT.