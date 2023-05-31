Бывший супруг Полины Гагариной проводит время с матерью ребенка Павла Табакова

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в социальных сетях опубликовал фотографии с актрисой Софьей Синицыной в свадебных нарядах.
Исхаков и Синицына поделились кадрами с фотосессии, на которых они стоят очень близко друг к другу и обнимаются. Кроме того, на одной из фотографий экс-супруг Гагариной держит актрису за колено.
Подписчики после публикации заподозрили звезд в том, что они друг другу симпатизируют или даже завели отношения.
Напомним, что Гагарина и Исхаков развелись в 2020 году, но поддерживают связь ради дочери Мии. Синицына в свою очередь так же имеет наследницу от актера Павла Табакова. Они расстались сразу после рождения ребенка.
Ранее RT сообщал, что Равшана Куркова стала матерью во второй раз. По словам 42-летней актрисы, у нее в марте родилась дочь.