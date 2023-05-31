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В Британии ответили на слова Медведева о необъявленной войне с Россией

Политика
В Британии ответили на слова Медведева о необъявленной войне с Россией

Великобритания не воюет с Россией, сообщили в посольстве страны в Москве. Таким образом дипломаты прокомментировали слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал законными целями всех британских чиновников.

Медведев объяснил свою позицию тем, что Лондон ведет необъявленную войну против России. В посольстве ответили на слова политика, отметив, что Великобритания стремится лишь к миру.

«Великобритания не воюет с Россией. Великобритания хочет мира», — заявили в британском посольстве.

По мнению Медведева, поддержка Великобританией Украины, поставки оружия и обучение военных говорят о том, что Лондон воюет с Россией. Он также призвал рассматривать британских должностных лиц как законные цели Москвы.
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