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В Кремле подтвердили встречу президентов России и Турции в обозримой перспективе

Политика
В Кремле подтвердили встречу президентов России и Турции в обозримой перспективе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств могут встретиться в обозримой перспективе. Время и место переговоров пока не определено, добавил пресс-секретарь президента России в ходе беседы с журналистами.

В Турции ранее прошел второй раунд президентских выборов. Избирком официально признал победу за Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его коалиция имеет большинство в парламенте.
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