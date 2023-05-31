В Кремле подтвердили встречу президентов России и Турции в обозримой перспективе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, главы государств могут встретиться в обозримой перспективе. Время и место переговоров пока не определено, добавил пресс-секретарь президента России в ходе беседы с журналистами.
В Турции ранее прошел второй раунд президентских выборов. Избирком официально признал победу за Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его коалиция имеет большинство в парламенте.