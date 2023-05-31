Силы ПВО за сутки перехватили 12 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за минувшие сутки 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, была перехвачена одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow британского производства.
В ведомстве также отметили, что в районах населенных пунктов Покровское и Старомайорское в ДНР, Верхнекаменка, Залиман в ЛНР были уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
В понедельник сообщалось, что российские системы ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.