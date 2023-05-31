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Песков назвал «достаточно тревожной» ситуацию на границе с Украиной

Политика
Песков назвал «достаточно тревожной» ситуацию на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию в приграничных с Украиной областях. Он отметил, что в указанных регионах наблюдается «достаточно тревожная обстановка».

В среду представитель Кремля ответил на вопросы журналистов в рамках регулярного брифинга. При этом во время беседы он сообщил о сложном положении дел на юге страны, так как украинские боевики атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

«Меры принимаются» — добавил Песков, имея в виду защиту людей и предотвращение обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее администрация Белгородской области приняла решение эвакуировать детей из опасных районов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в среду 300 несовершеннолетних из Грайворонского и Шебекинского городских округов перевезут в Воронеж.
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