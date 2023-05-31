В Алтайском крае задержали преступников, похищавших деньги клиентов сервиса поиска попутчиков

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами в сфере информационной безопасности пресекли деятельность группы лиц, участники которой крали денежные средства у клиентов популярного сервиса для поиска попутчиков. Об этом сообщает mvdmedia.ru.
Известно, что в период с сентября 2021 по май 2022 года злоумышленники регистрировались в приложении и размещали фиктивные предложения о поездках. Отозвавшимся предлагали забронировать места с помощью платежа через специальную ссылку, которая вела на сайт-двойник.
Перейдя по ссылке, потерпевшие лишались не только суммы за поездку. Мошенники также могли списать остаток средств по счету. Сообщается, что группировка действовала на межрегиональном уровне, а суммы ущерба жертв составляли от нескольких сотен до миллионов рублей.
Сейчас предполагаемый лидер находится под домашним арестом. Двум его сообщникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, расследование продолжается.
Ранее в столице полиция прекратила преступную деятельность лжеюристов, сообщает РИАМО.