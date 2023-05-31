В Алтайском крае задержали преступников, похищавших деньги клиентов сервиса поиска попутчиков

Известно, что в период с сентября 2021 по май 2022 года злоумышленники регистрировались в приложении и размещали фиктивные предложения о поездках. Отозвавшимся предлагали забронировать места с помощью платежа через специальную ссылку, которая вела на сайт-двойник.