«Живые куклы», бесправие и загубленное здоровье: чем опасны эксперименты компании Маска по вживлению чипа в мозг

По его словам, на данный момент процедура чипирования чаще всего используется в животноводстве, при разведении собак и кошек. При этом чип – это средство контроля хозяев за своими питомцами. Тут и возникает главный вопрос: а кто будет «хозяином» чипированных людей? Кононов предположил, что «хозяином» станет, скорее всего, владелец компании, которая осуществляет чипирование, или же правительство, которое дает разрешение и выделяет на это деньги.