«Живые куклы», бесправие и загубленное здоровье: чем опасны эксперименты компании Маска по вживлению чипа в мозг

Компания американского бизнесмена Илона Маска получила разрешение на эксперимент по вживлению чипов в человеческий мозг. В Neuralink уверены, что это позволит технологии «помочь многим людям». Эксперты же один голос твердят о том, что подобные эксперименты слишком рискованны.
Помимо того, что невозможно предсказать, как такая манипуляция отразиться на здоровье человека, чипированная личность может просто превратиться в управляемую «живую куклу». Подробности о последствиях вживления чипа в мозг человека корреспондент ФАН узнал у научных сотрудников Государственного университета просвещения (ГУП).
Речь идет об имплантации в ткань головного мозга человека микросхемы, которая, работая, влияет на мозговую деятельность. Илон Маск уверен, что чип, вживленный в мозг, позволит контролировать гормоны, лечить психические заболевания, справляться с тревожностью и даже заставит мозг работать эффективнее. Однако у данного научного открытия, есть и обратная сторона, предупредил кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии ГУП Александр Кононов.
«Любое научное открытие, с одной стороны, приносит пользу, с другой, может стать угрозой человечеству, как получилось в свое время с ядерной энергией. С чипированием людей ситуация не менее сложная. Действительно, оказывая локальное воздействие на определенные участки головного мозга, можно вылечить тех, кто страдает эпилепсией, повысить выработку гормонов – все это без применения медикаментов, и это, безусловно, благо. Но есть другая сторона медали — этическая. Во-первых, это опыты на людях. Во-вторых, высок риск превратить человека в живую куклу, управляемую извне», — считает он.
По его словам, на данный момент процедура чипирования чаще всего используется в животноводстве, при разведении собак и кошек. При этом чип – это средство контроля хозяев за своими питомцами. Тут и возникает главный вопрос: а кто будет «хозяином» чипированных людей? Кононов предположил, что «хозяином» станет, скорее всего, владелец компании, которая осуществляет чипирование, или же правительство, которое дает разрешение и выделяет на это деньги.
«В любом случае, человек с чипом перестает быть полноценным субъектом отношений, превращаясь в объект, который может управляться дистанционно. В определенном смысле теряет часть своей свободы в принятии решений, передав ее в руки оператора чипа. Еще не так давно книга Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» считалась научной фантастикой, сегодня мы уже не рискнем так сказать», — прокомментировал он.
Развитие технологий невозможно остановить, при этом этический их применения будет решен в пользу чипирования, уверен кандидат наук. Некоторые специалисты говорят, что «от этого всем должна быть только польза», и есть подозрение, что они намеренно умалчивают о рисках и не стараются задумываться о последствиях, резюмировал Кононов.
Как отметил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин ГУП Александр Максимов, разговоры о чипировании человека идут давно. Но к настоящему времени официального подтверждения информации о проведении процедуры имплантации чипа в ткань головного мозга человека и эффектах от этого медицинского вмешательства не получено. Кроме того, мировое сообщество до сих пор не решило, как при чипировании обеспечить соблюдение прав человека и этические нормы.
«В мире отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере имплантации микроэлектроники в мозг человека. Между тем разобраться очень важно, ведь речь идет о вмешательстве извне в ткань мозга, о человеке как субъекте психики», — рассказал он.
Также, по словам специалиста, встает острый вопрос об аутентичности пациента, перенесшего операцию по чипированию: его способности самостоятельно выбирать, принимать решения, изъявлять свою волю и действовать для достижения конкретного, желаемого результата. Ведь есть вполне обоснованное опасение, что для чипированного субъекта, потерявшего волю, наступят самые негативные юридические последствия – он перестанет быть дееспособным, предупредил Максимов. При этом помимо вопросов этики и права, чипирование затрагивает и непосредственно здоровье человека.
«Мы не знаем, как отреагирует на чипирование организм. Возможны как ранние осложнения, связанные с самой операцией – абсцесс мозга, менингоэнцефалит, так и отдаленные – эпилепсия, изменения психики. Кто будет нести за это ответственность, как устранять негативные последствия — эти вопросы остаются открытыми», — подчеркнул собеседник ФАН.
Развитие научно-технического прогресса побуждает исследователей и на новаторство, и на различного рода научные авантюры. Заявленная цель чипирования – улучшить и сделать более комфортным проживание людей, принести пользу человечеству. Но специалисты сходятся во мнении, что всегда нужно помнить, когда объектом изучения и манипуляций выступает человек, именно его жизнь, свобода и достоинство являются высшей ценностью.
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